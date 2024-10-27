شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «التصنيع الوطنية» إلى 89 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك، بالرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض حصة أرباح المجموعة من الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة لزيادة تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، وارتفاع صافي تكاليف التمويل.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات وحصة أرباح المجموعة من الاستثمار في المشاريع المشتركة تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة لبعض المنتجات، وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة.

وبحسب البيان يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات، وارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض حصة أرباح المجموعة من الاستثمار في المشاريع المشتركة نتيجة لزيادة تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع صافي تكاليف التمويل، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة لبعض المنتجات، وانخفاض مخصص الزكاة وعدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول المالية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة التصنيع الوطنية، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 13.8% إلى 89 مليون ريال، مقابل 78.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى ارتفاع الكميات المباعة لمعظم المنتجات وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الزكاة.وجاء ذلك، بالرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض حصة أرباح المجموعة من الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة نتيجة لزيادة تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، وارتفاع صافي تكاليف التمويل.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات وحصة أرباح المجموعة من الاستثمار في المشاريع المشتركة تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة لبعض المنتجات، وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة.وبحسب البيان يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات، وارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض حصة أرباح المجموعة من الاستثمار في المشاريع المشتركة نتيجة لزيادة تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع صافي تكاليف التمويل، وقابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة لبعض المنتجات، وانخفاض مخصص الزكاة وعدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول المالية.