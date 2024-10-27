الاقتصاد

«نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت محركات بـ2.55 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، أمس، عقدا مع شركة متعددة الأنشطة للتجارة، لتوريد بضاعة زيوت محركات لإحدى دول أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بـ 680,390 دولار بما يعادل 2,551,462 ريال.
وأفادت بأن مدة العقد 90 يوما من تاريخ التوقيع، فيما سيكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م والعام 2025م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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