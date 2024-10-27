شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت محركات بـ2.55 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية