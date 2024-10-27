شكرا لقرائتكم خبر عن «نفط الشرق» توقع عقدا لتوريد زيوت محركات بـ2.55 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية، أمس، عقدا مع شركة متعددة الأنشطة للتجارة، لتوريد بضاعة زيوت محركات لإحدى دول أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 680,390 دولار بما يعادل 2,551,462 ريال.
وأفادت بأن مدة العقد 90 يوما من تاريخ التوقيع، فيما سيكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م والعام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 680,390 دولار بما يعادل 2,551,462 ريال.
وأفادت بأن مدة العقد 90 يوما من تاريخ التوقيع، فيما سيكون لهذا العقد تأثير ايجابي على نتائج الشركة المالية عن العام 2024م والعام 2025م.