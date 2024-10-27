شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات إدارية ومهنية للبيع بمدينة الفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، عن طرح 6 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (14م٢ : 88 م٢)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م٢ : 60م٢)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024.

وأضاف جهاز الفيوم الجديدة أنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.