شكرا لقرائتكم خبر عن «ينساب» تتحول للربحية بـ130.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

علما أنه خلال الربع الثالث من العام 2023م شهد توقفا مؤقتا لمصانع الشركة كما هو معلن عنه بتاريخ 21 أغسطس 2023م و4 سبتمبر 2023م.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة مقارنة بالربع السابق.

وبحسب البيان يعود سبب تحقيق صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات مقارنة بالفترة المماثلة، بالرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

علماً أنه خلال الفترة المماثلة توقفت جميع مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية من 10 يناير 2023م إلى 02 مارس 2023م كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 نوفمبر 2022م و02 مارس 2023م، والتوقف المؤقت لمصانع الشركة كما هو معلن عنه بتاريخ 21 أغسطس 2023م و4 سبتمبر 2023م. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) إلى الربحية في الربع الثالث من 2024 بـ130.6 مليون ريال، مقابل خسائر بقيمة 161.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب تحقيق صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.علما أنه خلال الربع الثالث من العام 2023م شهد توقفا مؤقتا لمصانع الشركة كما هو معلن عنه بتاريخ 21 أغسطس 2023م و4 سبتمبر 2023م.ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالرغم من ارتفاع الكميات المبيعة مقارنة بالربع السابق.وبحسب البيان يعود سبب تحقيق صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات مقارنة بالفترة المماثلة، بالرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.علماً أنه خلال الفترة المماثلة توقفت جميع مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية من 10 يناير 2023م إلى 02 مارس 2023م كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 20 نوفمبر 2022م و02 مارس 2023م، والتوقف المؤقت لمصانع الشركة كما هو معلن عنه بتاريخ 21 أغسطس 2023م و4 سبتمبر 2023م.