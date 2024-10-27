شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«التنمية الغذائية» توقع مذكرة تفاهم لبناء مزارع دواجن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية أن شركتها التابعة، شركة التنمية الزراعية (ADC)، قد وقعت مذكرة تفاهم، الخميس الماضي، مع فرع معهد تشينغدو للتصميم والأبحاث وشركة جيانغسو هولي المحدودة. إذ تم التوقيع في المعرض الزراعي السعودي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستتعاون الأطراف المعنية في إجراء دراسة جدوى لإنشاء مزارع دواجن متطورة في المملكة العربية السعودية، مجهزة بتقنيات الأتمتة وتكنولوجيا الصناعة 4.0.
وأضافت أن موضوع المذكرة بناء مزارع دواجن، فيما تبلغ مدة المذكرة سنة واحدة.
ونوهت بعدم وجود أثر مالي مترتب على توقيع هذه المذكرة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستتعاون الأطراف المعنية في إجراء دراسة جدوى لإنشاء مزارع دواجن متطورة في المملكة العربية السعودية، مجهزة بتقنيات الأتمتة وتكنولوجيا الصناعة 4.0.
وأضافت أن موضوع المذكرة بناء مزارع دواجن، فيما تبلغ مدة المذكرة سنة واحدة.
ونوهت بعدم وجود أثر مالي مترتب على توقيع هذه المذكرة.