شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «العمران» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

البند الأول:

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت (382.000 ريال) بدون شروط تفضيلية.

البند الثاني:

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (إيجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت (1.179.800 ريال) بدون شروط تفضيلية.

البند الثالث:

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (800.000 ريال) بدون شروط تفضيلية.

البند الرابع:

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة ناصر محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (شراء أصول - مركبة) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت (166.783 ريال) بدون شروط تفضيلية.

البند الخامس:

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المنعقد يوم الخميس الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:البند الأول:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت (382.000 ريال) بدون شروط تفضيلية.البند الثاني:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة محمد عمران العمران وناصر محمد بن عمران وعبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (إيجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت (1.179.800 ريال) بدون شروط تفضيلية.البند الثالث:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (800.000 ريال) بدون شروط تفضيلية.البند الرابع:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة ناصر محمد بن عمران مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (شراء أصول - مركبة) حيث كانت التعاملات في 2023 م قد بلغت (166.783 ريال) بدون شروط تفضيلية.البند الخامس:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.