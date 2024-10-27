شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تستقر عند 83 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن اليوم الأحد في مصر، عند 70 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة في المقابل سجل البيض الأبيض 163 جنيهًا والبلدي 130 جنيهًا و165 جنيهًا للبيض الأحمر.



ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 70 إلي 71 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 83 جنيها الي 86 جنيهاً وفق كل محافظة.



وبلغ سعر الفراخ الساسو 91 و 92 جنيها بالمزرعة خلال تداولات اليوم، كما استقر سعر الكتكوت الابيض الي 41 جنيها والبلدي 25 جنيهاً.