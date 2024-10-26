شكرا لقرائتكم خبر عن محيي حافظ رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الطبية لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية، نتائج انتخابات تشكيل هيئة المكتب، والتي عقدت بمقر المجلس، وذلك بحضور ممثلي قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء تشكيل هيئة المكتب حيث فاز به كل من الدكتور محيي حافظ رئيساً للمجلس التصديري للصناعات الطبية، الدكتور خالد عليان – وكيل المجلس للمستلزمات الطبية، الدكتور محمد صلاح – وكيل المجلس لمستحضرات التجميل، الدكتوربيتر مهنى - أمين الصندوق

أشاد أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الطبية بقرار المهندس حسن الخطيب بإعادة تشكيل المجالس التصديرية والذي يضم كافة القطاعات الطبية من أدوية بشرية وبيطرية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل.

ويشمل التشكيل الجديد للمجلس التصديري للصناعات الطبية كل من ماجد جورج، شيرين عباس حلمى، محى محمد حافظ ، مجدي السيد، محمد ربيع، وجدي منير، شريف فاروق ، عصام السحرتي، ياسمين أرمانيوس، محمد صلاح ، ويضم التشكيل أيضا بيتر مكرم مهنى، ممدوح عطية ، خالد عليان، رياض منير أرمانيوس