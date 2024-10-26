شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: الحكومة بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات لتسهيل حركة التجارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية روبرت جويسي نائب رئيس شركة Koch Inc للعلاقات الحكومية الدولية، ودووج جريدلر كبير المسؤولين الماليين بشركة Guardian Glass التابعة لشركة Koch Inc حيث تناول اللقاء مشروعات شركة Guardian Glass الحالية في السوق المصرية في مجالات إنتاج الزجاج، وكذا خططها المستقبلية المحتملة للتوسع في مصر خلال السنوات المقبلة.

وقال الوزير، إنه تم استعراض مشروع شركة Guardian Glass في مصر لإنتاج الزجاج، والذي يستهدف الإنتاج لقطاع مواد البناء والتصدير للأسواق الإقليمية وغيرها حيث حث الوزير الشركة على زيادة صادراتها للأسواق الخارجية. مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصرية.

وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإجرائية من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ومن جانبه، قال روبرت جويسي نائب رئيس شركة Koch Inc للعلاقات الحكومية الدولية، إن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل في مجالات التكرير والكيماويات والإلكترونيات وحلول البرمجيات السحابية والطاقة وتصنيع الزجاج والورق والأسمدة وقطاعات أخرى ، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتوفر نحو 120 ألف فرصة عمل عالميا.



