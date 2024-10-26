شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لبنك التعمير والاسكان: إشادة صندوق النقد بمصر تؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

قال حسن غانم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، إن إشادة صندوق النقد بمصر تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومعهد التمويل الدولى فرصة مهمة للتعرف على أحدث المتغيرات العالمية فى القطاعات المصرفية العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن القيادات المصرفية حرصت على حضور معظم جلسات ومحاضرات مؤسسة التمويل الدولية والتى يشارك فيها كبار خبراء البنوك فى العالم.

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، أن معهد التمويل الدولى IIF هو الرابطة العالمية للصناعة المالية، التى يشارك بها نحو 400 عضو من أكثر من 60 دولة، حيث يوفر معهد التمويل الدولى لأعضائه أبحاثا مهمة.

وأشاد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى أعلن عنه صندوق النقد الدولى وأكد فيه أن هناك نظرة متفائلة للعام القادم فى مصر حيث توقع الصندوق معدل نمو لمصر 4.1% بنهاية العام المالى الحالى بزيادة كبيرة عن معدلات العام الماضى، لافتا إلى أن تقرير الصندوق أشاد بالاصلاح الاقتصادى المصرى وكذلك المشروعات الاستثمارية لكبرى التى تشهدها البلاد.

وضم الوفد المصرفى المصرى، الذى شارك فى الاجتماعات، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى وهشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى لبنك مصر وحسين اباظة عضو اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، ومحمد بدير عضو اتحاد البنوك والرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى.

وانطلقت يوم الاثنين الماضى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.