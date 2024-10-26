شكرا لقرائتكم خبر عن 76.05 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، لتحقق مكاسب أسبوعية بنحو 4%، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار، أي بنسبة 2.25%، إلى 76.05 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.59 دولار، أي بنسبة 2.27 %، إلى 71.78 دولار.

وارتفع سعر خام القياس العالمى برنت 4%، وخام غرب تكساس الوسيط 3.7 % على مدار الأسبوع وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .



