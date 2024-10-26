شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية يقرر عدم خوض انتخابات هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية عدم خوض انتخابات المجلس لتشكيل هيئة المكتب.

وجاء هذا التشكيل الكامل للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية، ليشمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الصناعة.

وقال "جورج" في رسالة لأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري، "أهنئكم بتعيينكم أعضاء بالمجلس من قبل المهندس وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وشرفت برئاسة المجلس وسعدت بالعمل جنبًا إلى جنب معكم لعدة سنوات، وقد حققنا سويًا نتائج متميزة وساهمنا معا في زيادة صادرات مجلسنا بالرغم من وجود الكثير من الصعاب والتحديات إلا أن العمل بروح الفريق الواحد من قبل جميع أعضاء المجلس والفريق الإداري المعاون أدى لتبوأ مجلسنا الرياده بين المجالس التصديرية، وإذ قررت عدم الترشح لأي منصب في الدورة الجديدة

ويشمل التشكيل الجديد للمجلس التصديري للصناعات الطبية كل من ماجد جورج، شيرين عباس حلمى، محى محمد حافظ ، مجدي السيد، محمد ربيع، وجدي منير، شريف فاروق ، عصام السحرتي، ياسمين أرمانيوس، محمد صلاح ، ويضم التشكيل أيضا بيتر مكرم مهنى، ممدوح عطية ، خالد عليان، رياض منير أرمانيوس