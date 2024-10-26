شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر جرام الذهب فى مصر وعيار 21 بـ3740 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالسبت، 26 أكتوبر 2024 11:00 ص
ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت بحوالي 10 جنيهات، لتسجل الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري صعودًا ملحوظًا بمستهل التعاملات الصباحية.أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 4274 جنيها.
عيار 21 يسجل 3740 جنيها.
عيار 18 يسجل 3205 جنيهات.
الجنيه الذهب 29920 جنيها.الذهب العالمي
التقارب بين المرشحين للرئاسة تجعل الانتخابات لا يمكن التنبؤ بها وبالتالي يخلق هذا حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، الأمر الذي يترجم إلى تزايد في الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد المخاطرة.
وقد تمكن الذهب من تخطي مستهدفه لهذا العام عند 2750 دولار للأونصة والذي وضعته بعض المؤسسات المالية العالمية، ليرتفع المستهدف الآن إلى 2800 دولار للأونصة، على أن يتزايد هذا المستهدف خلال عام 2025 إلى 3000 دولار أو أعلى.
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