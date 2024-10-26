شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة فى آخر أسبوع من أكتوبر.. أبرزها تعويض "أكت" بـ14 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تزدحم أجندة البورصة المصرية، بالعديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، على رأسها قضية تعويض شركة أكت فاينانشال مبلغ 14 مليون جنيه من رجلي الأعمال محمود لاشين وحازم الفار عن نشر أخبار مضللة بخصوص شركة سبيد ميديكال، وتوزيع شركات أرباحًا للمساهمين.

تبدأ أحداث البورصة اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي-بناءً على دعوة الهيئة العامة للاستثمار- للنظر في انتخاب مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات ثانٍ، وفي نفس اليوم تعقد شركة مصر لصناعة الكيماويات، لمتابعة بيانات الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون من الإنتاج التام والعمالة عن الفترة المالية من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024، وتقرير العضو المنتدب عن التقدم المالي والفني عن المركز المالي في 30 سبتمبر عام 2024.

وفي اليوم التالي، ينتقل الحق في التوزيع كوبون لشركتي الدلتا للتأمين، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بواقع 2 جنيه للسهم الأول تسدد على قسطين، وبواقع 8.35 جنيه للسهم الثاني، كما توزع شركة مطاحن مصر الوسطى، كوبون نقدي بقيمة 4.5 جنيه للسهم الواحد.

ويوم الإثنين 28 أكتوبر، ينتقل الحقل في توزيع كوبون نقدي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، رقم (28) بواقع 0.2573824471 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم الصرف يوم 31 من الشهر نفسه.

ويوم الثلاثاء، تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير الحوكمة، ومشروع توزيع الأرباح المقترحة، وبدلات حضور وانتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فيما تنظر الجمعية العامة غير العادية، اعتماد تعديل نص المادة 55 من النظام الأساسي للشركة.

وتنظر المحكمة الاقتصادية، يوم 29 أكتوبر، الدعوى المرفوعة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، ضد شركة سبيد ميديكال ومحود لاشين (بشخصه) رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال السابق، وحاز الفار (بشخصه) العضو المنتدب السابق والحالي، لطلب تعويض مالي بمبلغ 14 مليون جنيه لقيامهما بنشر إفصاحات مضللة بشأن شركة سبيد ميديكال مما تسبب في تكبدها خسائر مالية بسبب هذه الإفصاحات.

ويوم الأربعاء، تعقد الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، جمعية عامة عادية وغير عادية للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير الحوكمة، وصرف العلاوة الدورية المستحقة، والنظر في إلغاء احتساب فوائد على الرصيد المستحق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة شيني النظر في استمرارية الشركة.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعة العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، للنظر في تغيير المقر الرئيسي للشركة، وتعديل المادة 4 من النظام الأساسي، طبقًا لما تقرره الجمعية، كما ينتقل الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا بإغلاق جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة بعد استبعاد 500 ألف سهم خزينة.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والقاهرة للإسكان والتعمير، وتنظر الأولى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير الحوكمة، ومقترح توزيع أسهم مجانية عن العام المالي الماضي بوقع 0.125 لكل سهم.

وتنظر الثانية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة القاهرة للإسكان والتعمير لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى 123 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، ووفقًا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير، وذلك بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 3.03 جنيه عبارة عن قيمة اسمية 50 قرشًا للسهم الواحد مضافًا إليها علاوة إصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم الواحد.