شكرا لقرائتكم خبر عن موعد طرح كراسات شروط حجز سكن كل المصريين ..تعرف على الأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد صندوق الإسكان الاجتماعى الفترة من 18 نوفمبر 2024 وحتى يوم الاثنين 2024/11/25، موعدا لطرح كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين، وذلك للمواطنين محمودي الدخل، فيما يتم بدء طرح كراسات الشروط للمواطنين العاديين اعتباراً من 2024/11/26 وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5" يتضمن 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح ما بين 75 مترًا إلى 90 مترًا.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقاري، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.



وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 2024/11/18 وحتى يوم الاثنين 2024/11/25.

وأوضحت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أي كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوي الهمم.

وأضافت أنه يمكن لكل المواطنين، بمن في ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء 2024/11/26وحتى يوم الثلاثاء 2024/12/24.



وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.



وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.