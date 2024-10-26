شكرا لقرائتكم خبر عن النيل للأدوية: بدء تطوير مشروع إنتاج "البلستر" خلال الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إنه من المتوقع بدء تطوير مشروع إنتاج "البلستر" ضمن خطة تطوير قسم صناعة وتعبئة الأقراص خلال الربع الأول من عام 2025، بعد اعتماد الرسومات الفنية من هيئة الدواء المصرية.

أضافت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة النيل للأدوية في الفترة المنهية في 30 يونيو عام 2024، أنه جاري إعداد تقارير من الاستشاريين المختصين بتطوير مخازن الأقراص والفوارات بالمخازن المركزية، للوقوف على حجم الأعمال الإضافية، المقررة لتقوية البنية الأساسية قبل السير في أعمال التطوير، نظرًا لأن المباني منشأة منذ أكثر من 60 عامًا، وسيحدد التقرير مدة تنفيذها لاستلام المشاريع استلام مبدئي.

وذكرت شركة النيل للأدوية، أنه سيتم البدء في تطوير منطقة الأقراص والأمبول والمجفدة، في يناير 2025 بسبب السيولة اللازمة لتلك الأعمال، وجاري حاليًا إعداد الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع بالتعاون مع الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال، مشيرةً إلى أنه تم تطوير منطقة الأمبول جزئيًا وليس كليًا، وذلك لتفادي ملاحظات هيئة الدواء المصرية في حال التفتيش على تلك المنطقة، وسيتم تشغيلها هذا الشهر.

أشارت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إلى أنه يتم العمل على تنشيط بيع المستحضرات بطيئة الحركة، وسيتم الانتهاء منها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية في حين لم يتم إنتاج مستحضرات سريعة الحركة بسبب إغلاق المناطق الإنتاجية بسبب أعمال التطوير، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتضمن مخزون الإنتاج التام نحو 29.844 مليون جنيه تكلفة مستحضرات تتراوح فترة كفايتها بين عام إلى أكثر من 6 أعوام طبقًا لمتوسط البيع الشهري لها مما قد يؤدي لانتهاء صلاحيتها.

ولفتت الشركة، إلى أنه يتم تنفيذ الإنتاج في الفترة الحالية بناءً على متطلبات التسويق ودراسات تسويقية ودعائية تجنبًا لإنتاج مستحضرات غير مطلوبة ومهددة بانتهاء الصلاحية، وما يتم إعدامه حاليًا يخص سنوات سابقة وبعضها مرتجعات تالفة وتم اتخاذ اللازم نحو عدم إنتاج مستحضرات غير مطلوبة، جاء ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة التحقيق في تضمن أصناف بقيمة 1.239 مليون جنيه لأصناف منتهية الصلاحية ومستبعدة من المخزون ولم يتم إعدامها، بخلاف ما تم إعدامه بنحو 7.4 مليون جنيه.

أوضحت شركة النيل للأدوية، سبب تركز مبيعات الشركة في 20 مستحضرًا بنحو 722 مليون جنيه تمثل 68% من إجمالي المبيعات، نظرًا لإنتاج المستحضرات الدوائية بناءً على طلب قطاع التسويق تجنبًا لوجود مخزون تام مهدد بانتهاء الصلاحية ومعرض للإعدام، فيما تنتج الشركة 96 مستحضرًا تستحوذ على نسبة 32% فقط من المبيعات، جاري العمل على إعداد خطة لترويج تلك المستحضرات مع تحديد عدد وأنواع هذه المستحضرات المطلوب الاهتمام بإنتاجها وتوزيعها للترويج والدعاية لها وتخصيص فريق عمل بهذا الشأن، مع دراسة الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الدعاية للعمل مع الشركة بهدف تطوير أعمال المكتب العلمي بالشركة لتنشيط المستحضرات متدنية المبيعات.