شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 4.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 18.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 42.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 911.6 مليون جنيه، ثم "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول 29 مليون ورقة، وبقيمة تداول 890 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول 11.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 870.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 137.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 775 مليون جنيه، ثم "جي بي كوربوريشن" بحجم تداول 41.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 624.8 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 89.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 623.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "راية القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 115.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 522.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 7.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 514.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30552.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 7865.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 11067.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 37959.17 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 8194.88 نقطة.