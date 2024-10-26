شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كيما أسوان تصدر 380.2 ألف طن سماد يوريا بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

صدرت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما أسوان)-إحدى شركات قطاع الأعمال العام- سماد يوريا بحجم 380.2 ألف طن خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 362 ألف طن خلال العام المالي السابق، ومقارنة بمستهدف 363.8 ألف طن، فيما لم تصدر الشركة أية كميات من النترات مقابل 561 طن العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات 4.8 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه، ومستهدف 4.9 مليار جنيه.



ووفق بيانات شركة كيما، للبورصة المصرية، بلغ حجم الاستثمارات في الأوراق المالية 2.493 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2024 منها 2.491 مليار جنيه تتمثل في مساهمة الشركة في تأسيس كل من شركتي أبو قير للأسمدة والدلتا للسكر، بالإضافة إلى 2.307 مليار جنيه احتياطي يستثمر في سندا حكومية، وهذه الاستثمارات حققت عائدًا خلال العام المالي الماضي بلغت 284.1 مليون جنيه مقابل 125.5 مليون جنيه العام السابق.

وحققت شركة كيما، إيرادات إجمالية بلغت 9.486 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 6.805 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 139%، وبلغت تكلفة المبيعات 4.396 مليار جنيه مقارنة مع 3.574 مليار جنيه بنسبة نمو 123%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.538 مليار جنيه مقارنة مع 1.151 مليار جنيه بنسبة نمو 221%.

وتساهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، في توفير الأسمدة للتخلص من أعباء الاستيراد من الخارج، وتجلب الشركة للاقتصاد القومي عملات أجنبية من خلال تصديرها لسماد اليوريا وللنترات النقية إلى مختلف دول العالم، علاوة على توفير الشركة فرص عمل لحوالي 2000 عامل.