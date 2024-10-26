شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الموارد الأساسية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 10.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.6%، يليه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.8%، 6.3%، على التوالي، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.7%، 3.3%، 3.2%، على الترتيب.

وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، 2%، 1%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30552.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 7865.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 11067.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 37959.17 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 8194.88 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 40.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.196 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.444 تريليون جنيه إلى 1.468 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 380.7 مليار جنيه إلى 384 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.