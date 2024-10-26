شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الموارد الأساسية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 25 أكتوبر 2024 09:00 م
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 10.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.6%، يليه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.8%، 6.3%، على التوالي، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.7%، 3.3%، 3.2%، على الترتيب.
وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، ونما قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، فيما تراجع قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، 2%، 1%، على الترتيب.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30552.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 7865.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 11067.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 37959.17 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 8194.88 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 40.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.196 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.444 تريليون جنيه إلى 1.468 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 380.7 مليار جنيه إلى 384 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز