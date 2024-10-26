الاقتصاد

ارتفاع مبيعات المركبات بواقع 11 ألفا و404 مركبات خلال يوليو 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت :أماني سمير

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 03:00 م

شهد النصف الثاني إرتفاع ملحوظ في مبيعات " المركبات المتنوعة "  بالسوق المصرية في شهر يوليومن العام الجاري 2024، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضى، وذلك طبقا لما ورد بتقرير " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات.

وسجلت المبيعات الإجمالية بيع حوالى 11,404 مركبة متنوعة ، مقارنة بعدد 6,295 مركبة في يوليو عام 2023 ، وذلك بمعدل زيادة بلغت نسبته 81.2%.

كما سجلت  المبيعات الإجمالية " سيارات الركوب " من المبيعات 9,747 سيارة بنسبة ارتفاع بلغت 97.6% مقارنةً بيوليو من العام الماضي 2023.

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