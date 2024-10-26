شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التأمين على المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، على تصميم نماذج تأمين زراعي ناجحة بهدف تطوير حلول تأمينية تناسب الاحتياجات الخاصة للمزارعين في البلاد، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن التأمين الزراعي.

س- بدايةً ما هي أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري؟

ج- تشكل الزراعة عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، وتسهم بشكل أساسي في الناتج المحلي الإجمالي وتشكل أكثر من ربع القوى العاملة في البلاد.

وتهتم رؤية مصر 2030، بتعزيز القطاع من خلال استراتيجيات تنمية مُستدامة تركز على الأمن الغذائي، وتحسين الموارد الزراعية، وتنمية تنافسية الصادرات، وخلق الوظائف، والارتقاء بمستويات المزارعين المعيشية، ومعالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

س- وما هي وثيقة التأمين الزراعي؟

ج- وثيقة تم إدراجها لحماية المحاصيل الزراعية من الخسائر التي تنتج نتيجة الكوارث والأسباب الطبيعية، وتقدم شركات التأمين عدة خطط مختلفة لتأمين المحاصيل والثروة الحيوانية.

س- وما هي أهمية التأمين الزراعي؟

ج- يوفر التأمين الزراعي، الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر، مثل تأثير تغير المناخ والحشرات، على المحاصيل الزراعية.

ومع ذلك، يظل انتشار مثل هذا النوع من التأمين ضعيفًا، ويرجع ذلك إلى نقص الوعي والصعوبات أمام الوصول إليه.

س- وهل هناك تشريعات لتنمية التأمين الزراعي؟

ج- قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، ينص على أحكام خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لتعزيز الدعم الذي يحصل عليه المزارعون.

ويوفر قانون التأمين الموحد، فرصًا لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

كما تضمن قانون التأمين باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة، بهدف توفير حماية ميسورة التكلفة للأفراد منخفضي الدخل، مع تعزيز الشمول المالي.

س- وهل تعمل هيئة الرقابة المالية على تنمية التأمين الزراعي؟

ج- تعمل الهيئة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لتصميم نماذج تأمين زراعي ناجحة بهدف تطوير حلول تأمينية تناسب الاحتياجات الخاصة للمزارعين في البلاد، لاستخدام التكنولوجيا في تقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل عن طريق صور الأقمار الصناعية.

إضافة إلى ذلك تركز هيئة الرقابة المالية على التحول الرقمي لزيادة نمو القطاع الزراعي المصري ودعم نموه المستدام، لتعزيز وتسهيل وصول حلول التكنولوجيا المالية والمنتجات التأمينية المختلفة للمزارعين من خلال تطبيقات الهاتف وعبر منصات الإنترنت.

س- وما هي تحديات انتشار التأمين الزراعي؟

ج- نقص في الوعي بمجال التأمين الزراعي، بين صغار المزارعين، كما أن عدم اكتمال البيانات الزراعية يعرقل وجود نماذج دقيقة للمخاطر، كما أن الكثير من المنتجات المالية لا يمكن الوصول إليها بسهولة كافية بالنسبة للمزارعين.

ولذا تبذل هيئة الرقابة المالية جهودًا بالاشتراك مع وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواجهة أوجه النقص التوعوية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية ملائمة ومُخصصة للفئات المختلفة في المجتمع.