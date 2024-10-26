شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 74.83 دولار لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

صعدت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1% في ظل التوتر بالشرق الأوسط، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبحسب رويترز زادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا إلى 74.83 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا إلى 70.62 دولار.

وانخفض الخامان القياسيان بواقع 58 سنتا للبرميل في الجلسة السابقة بعد تقلب الأسعار أمام توقعات متضاربة باحتدام وانخفاض التوتر في الشرق الأوسط .



