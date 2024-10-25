شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25 أكتوبر في مصر، بحوالي 5 جنيهات في الفراخ البيضاء حيث بلغ سعر الكيلو 70 جنيها مقابل 75 جنيها خلال الأيام الماضية.

ويسجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة 70 إلي 71 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 83 جنيها الي 86 جنيهاً وفق كل محافظة.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 95 و96 جنيها بالمزرعة خلال هذا الأسبوع، كما ارتفع سعر الكتكوت الابيض إلي 41 جنيها والبلدي 25 جنيهاً.