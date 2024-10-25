شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تسترد 5 مليارات و806 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، من خلال خطة لمواجهة سارقى التيار الكهربائى والحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء وحق الدولة من استرداد 5 مليارات 806 ملايين جنيه قيمة محاضر سرقات التيار بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية خلال العام المالى 2023/2024.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تصدرت شركات التوزيع من حيث أعلى قيمة استرداد لأموال الدولة من محاضر سرقات التيار الكهرباء بإجمالى مليار 400 مليون جنيه، ويليها شركة جنوب القاهرة بإجمالى مليار 189 مليون جنيه.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء جاءت في المرتبة الثالثة بإجمالى 891 مليون 959 ألف، ويليها شركة القناة بإجمالى 495 مليون 751 ألفا، و شركة الإسكندرية بإجمالى 490 مليون، وتمكنت شركة البحيرة من استرداد 436 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار.

وأضاف المصدر إلى أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تمكنت من استرداد 416 مليونا و643 ألف، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من سرقات التيار بشركة جنوب الدلتا 293 مليون جنيه ومصر العليا لتوزيع الكهرباء 237 مليونا 543 ألف جنيه.