شكرا لقرائتكم خبر عن بشراكة عالمية رمال أبو زنيمة بوابة سيناء للمنجنيز لتصنيع الكوارتز وتوطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

يتم استغلال رمل السيليكا من جنوب سيناء (500.000 طن متري سنويًا) ومن الزعفرانة على طول ساحل البحر الأحمر (60.000 طن متري سنويًا). وهذا الرمل على وجه الخصوص نقي تمامًا ويستخدم في صناعة الألواح الزجاجية والكريستال والعبوات الزجاجية المختلفة.

وتعمل شركة سيناء للمنجنيز ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على استغلال هذه الثروة بداية من تصدير جزء منها إلى الخارج ؛مما يساهم في توفير العملة الصعبة ،بالإضافة إلى السعي إلى عقد شراكات محلية وعالمية لاستغلال تلك الثروات من الرمال .

كما تسعى الشركة لاستغلال خام الكاولين حيث يصل إنتاج الكاولين من سيناء إلى 100 ألف طن سنويًا.، و يعتبر من أفضل رواسب الكاولين في الشرق الأوسط. وأهم أسواق الكاولين هي الصناعات الحرارية والأسمنت والسيراميك والورق.

وبالإضافة إلى النسبة الكبيرة اللازمة للطلب المحلي من الكاولين، يتم تصدير هذا الخام إلى إسبانيا وتركيا وبعض الدول العربية، وذلك بشكل رئيسي لصناعة الأسمنت الأبيض.

وكشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، أن صادرات الشركة بلغت نحو 187.2 مليون جنيه، مقارنة بصادرات بلغت 93 مليون جنيه في 2023.

ويتم استغلال خام الجبس من رأس الملعب بجنوب سيناء (400 ألف طن متري سنويا).



تاريخيا تعد شركة سيناء للمنجنيز من كبريات شركات الصناعات التعدينية والسبائك الحديدية وأول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتأسست عام 1957 لاستغلال رواسب المنجنيز في شبه جزيرة سيناء، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنجنيز، ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.

كما أوضحت البيانات، أن الشركة حققت 670 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى 2023-2024 وفق المؤشرات المبدئية، فيما ربحت 204 ملايين جنيه أرباح.