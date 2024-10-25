شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، أنه يوجد نمو في مبيعات سوق السيارات المصري وأن قطاع نقل الأفراد "الأوتوبيسات" انخفض معدل المبيعات له خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ليسجل بيع حوالي 2.955 وحدة بتراجع يقدر بأكثر من 25 %.

يذكر أن تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات قد أوضح أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 سجل بيع حوالي 37 ألفا و828 مركبة مقارنة بـ 36 ألفا و845 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2023 .