شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 24-10-2024.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للدواجن، والدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 948.5 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.5 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 24.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.3 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 127.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 30552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11067 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 8194 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 52.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.80%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 59 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 18.31%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 13.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.22%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.04%.

- اكت فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 49 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 6.35%.

- حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.063 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 51.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 19.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.