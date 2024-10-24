شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 24-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 24-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للدواجن، والدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تربح 14 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 948.5 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.5 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 24.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.3 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 127.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 30552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11067 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 8194 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة.

وصعدت أسهم 96 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 178.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 379.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 150 ألف سهم، 26 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة المنصورة للدواجن عدد 100 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 39.7 ألف سهم، 200 سهم، 1989 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 207.8 ألف سهم، 35 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 2 سهم.

أسهم خزينة



أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، واشترت الثانية 80 ألف سهم، واشترت الثالثة 100 ألف سهم، واشترت الرابعة مليون سهم.

صفقات



أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 25.97 ألف سهم بسعر 2.20 جنيه بقيمة إجمالية 57.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.296% إلى 14.348%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيع المساهم جيهان عادل سليمان عدد 11.3 مليون سهم بسعر 5.63 جنيه بقيمة إجمالية 63.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 3.08% إلى 2.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بيع المساهم آية محمود عبد الحميد عتلم عدد 2.1 مليون سهم بسعر 2.176 جنيه بقيمة إجمالية 4.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.30% إلى 4.31%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الصك لتداول الأوراق المالية.

ايبيكو

أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من 1500 مليون جنيه إلى 6000 مليون جنيه، والموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، وبنسبة 13.44% من رأس المال الحالي موزعة على عدد 20 مليون سهم على أساس القيمة العادلة والتي لا تتعدى القيمة الواردة بدراسة المستشار المالي المستقل "شركة إيجل للاستشارات المالية"، وبدون مصاريف إصدار عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

حديد عز



قالت شركة حديد عز، إنه تم توقيع اتفاق نوايا إطاري للتشاور والتعاون بين الدولة وعدد من المجموعات الصناعية المصرية منها مجموعة حديد عز، وينبع من رغبة الدولة في إشراك أهم شركات القطاع الخاص المصري في كافة القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يبدأ بالتنسيق بشأن هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.

زهراء المعادي للاستثمار



أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن توقيع عقد تطوير قطعة أرض مساحتها 41.9 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين المساحات السكنية والتجارية، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ حوالي 6 سنوات، ومن المتوقع تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ 11.4 مليار جنيه، على أن يتم تقسيم الإيرادات بين حصة لشركة مدينة مصر بنسبة 64%، وحصة لشركة زهراء المعادي بنسبة 36%، وذلك من عوائد ومتحصلات إيرادات المشروع.