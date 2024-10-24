شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التنمية في المملكة.. تعاون استراتيجي بين "الصناعة" و"اليونيدو" والان نبدء بالتفاصيل

المنتجات السعودية

الدمام - شريف احمد - وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) غيرد مولر، اليوم الخميس؛ اتفاقية لوضع إطار لبرنامج التعاون الاستراتيجي بين الوزارة والمنظمة، وذلك خلال فعاليات منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف الذي استضافته العاصمة الرياض، واختتمت أعماله اليوم، والذي نظّمته الوزارة بالتعاون مع اليونيدو.ويهدف التعاون إلى تعزيز التنمية الصناعية في المملكة من خلال التركيز على عددٍ من المجالات الحيوية، أبرزها: تطوير السياسات الصناعية ومنها القطاعية، وتعزيز جمع البيانات الصناعية وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات، وتعزيز جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية الرئيسية.كما حدد التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، نقل التكنولوجيا المتقدمة وتبني التقنيات الحديثة لتطوير العمليات الصناعية، ومواءمة النمو الصناعي مع أفضل ممارسات الاستدامة، ودمج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع نطاق وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق المحلية والدولية.بالإضافة إلى ذلك، ركز التعاون على تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة في القطاع الصناعي، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان ضمن إطار التعاون الاستراتيجي، حيث من المتوقع أن يسهم التعاون في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتحويل المملكة إلى مركز صناعي رائد في المنطقة .ويأتي التعاون في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، وتعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي .