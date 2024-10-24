شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 15 مايوم يشدد على سرعة أنهاء رفع كفاءة بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، على سرعة أعمال رفع كفاءة وتطوير طرق المجاورات بامتداد المدينة.

وأوضح أن هناك تعليمات بسرعة الانتها ءمن كافة الأعمال الجارية، وخاصة أعمال البنية التحتية، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية بمدى تقدم الأعمال وضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها .

وأكد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ كافة الأعمال بما يضمن تحقيق الراحة والسلامة لسكان المنطقة ، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وتحديث البنية التحتية للطرق مما يسهم في تحسين حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للسكان.



كما وجه بضرورة تكثيف الجهود لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن تطوير الطرق يعد جزءا أساسيا من خطة التنمية الشاملة للمدينة والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطالب بضمان تذليل العقبات التي قد تواجه فرق العمل على مستوى كافة المشروع، لافتا بأن المشروع يتضمن إعادة تأهيل وتوسعة الطرق الرئيسية والفرعية داخل المجاورات مع مراعاة إضافة أنظمة تصريف مياه الأمطار لضمان استمرارية كفاءة الطرق في مختلف الظروف الجوية.



كما أن المشروع يجري وفق المخطط الزمني المحدد له مع التركيز على استخدام أحدث المواد والتقنيات في رصف الطرق لتحقيق أطول فترة صيانة ممكنة .



