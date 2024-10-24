شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات البنك التجارى الدولى ومجموعة أى أف جى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.357 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 152.642 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.494 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 114.794 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 948.5 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.5 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 24.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.3 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 127.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 30552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11067 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 8194 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة.