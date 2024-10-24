شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الأغذية" بنسبة 0.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.6%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5%، وقفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ونما قطاعا الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 5 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 948.5 مليون ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.5 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 24.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 45.3 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 127.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 30552 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13404 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11067 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 8194 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة.