شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يختتمان برنامج التدريب الصيفى 2024 لتأهيل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، برنامج التدريب الصيفي 2024، الذي أُقيم في مقرات المعهد ومراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في مختلف المحافظات.

واستهدف البرنامج تدريب أكثر من 1700 طالب من كليات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كما يوفر برنامج التدريب الصيفي للطلاب تدريبًا عمليًا مجانيًا حول أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب علوم الحاسب والهندسة، ويعتبر جزءًا من جهود الهيئة لتنمية القدرات البشرية التي أطلقتها عام 2014.

هذا ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال توفير التدريب التقني على أحدث الاتجاهات التكنولوجية، مما يسهم في زيادة فرص التوظيف في شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية أو العالمية أو العمل كمهنيين مستقلين.

وتلقى الطلاب من السنوات الأولى والثانية والثالثة من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، تدريبًا في عدة مجالات متنوعة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تلقوا تدريبًا على تقنيات الجيل الخامس 22 طالبًا، و282 طالبًا في مجال الذكاء الاصطناعي، و91 متدربًا في خدمات أمازون السحابية، و59 طالبًا في تحليل البيانات الضخمة، و324 طالبًا في برنامج خبير شبكات سيسكو المعتمد، 232 طالبًا في مجال الأمن السيبراني، و100 طالب في تحليل البيانات للمهنين المستقلين، و103 طلاب في التصميم الرقمي باستخدام مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية، و55 متدربًا في تصميم الجرافيك، و95 متدربًا في تطبيقات إنترنت الأشياء، و63 متدربًا في تطوير مواقع الويب باستخدام إطار MEAN Stack، 98 متدربًا في إدارة نظم ريد هات، و190 متدربًا في تصميم مواقع الويب.

كما استفاد من البرنامج هذا العام نحو 1715 طالبًا، وبلغ عدد المتدربين في محافظات الوجه البحري والدلتا حوالي 615، وفي القاهرة الكبرة 528، وفي محافظات الصعيد 484، وفي محافظات قنا 87.

كما تم تدريب الطلاب على مهارات العمل الحر والمهارات الشخصية إلى جانب المسارات التقنية، مما يؤهلهم للحصول على فرص عمل قبل التخرج وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وحصل المتدربون في برنامج التدريب الصيفي على تدريب عملي مزود بتطبيقات عملية مجانية من أكاديميات كبرى الشركات الدولية.



