شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يطلق الدبلوم المهنى “التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الاداء” والان مع تفاصيل الخبر

أطلق معهد التخطيط القومي، دبلوم "التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء"” لـ35 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) ، خلال الفترة من 20أكتوبر 2024 إلى25 ديسمبر 2024، بحضور د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، د. عمر عبد الله مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية،، المستشار احمد الجزار عضو مكتب فني مساعد وزير العدل.

وفى هذا الإطار أكد أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، على اعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية، والرغبة في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية ل عدد250 متدرباً، معرباً عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي أشادت بالمحتوى العلمي والمدربين في البرامج التي تم تنفيذها.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد لتنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، وأوضح أن البرنامج التدريبي تم تصميمه كاملاً، للساده مستشاري، وزارة العدل، وبالتالي المادة هي ملك أصيل للوزارة.



ومن جانبه أوضح د. عمر عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،(USAID) )، مدته خمس سنوات، بدأ في 2020، وينتهي في أغسطس 2025، وهو جزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والمشروع له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.



ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تتمثل في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستويين الكلى والمؤسسي، وإدارة المخاطر وإعداد الخطط التنفيذية، بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء، ويتم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، وهم أ.د. ماجد خشبه، د. أمل زكريا، د. أحمد عاشور، د. منى سامي، د. داليا إبراهيم، د. فاطمة الحملاوي، د. محمد مغربي، د. أحمد ممدوح إسماعيل.



جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأهمية التخطيط الاستراتيجي، والتمييز بين مستوياته المختلفة، فضلاً عن تطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي، وكذلك القدرة على بناء مؤشرات قياس الأداء واستخلاص نتائج تحليلها لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة، إلى جانب تحليل المخاطر التي تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي، احتمالات حدوثها وسبل التعامل معها. وتحديد متطلبات نجاح التخطيط الاستراتيجي، وبناء مؤشرات قياس الأداء مؤسسياً.