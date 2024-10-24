شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 3740 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية عقب ارتفاع بحوالي 10 جنيهات بسوق الصاغة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو عيار السبائك في مصر 3740 جنيهاً للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3205 جنيها.

الجنيه الذهب 29920 جنيها.

سعر الذهب العالمي

يظل عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية هو العامل الأكثر تأثيراً على الأسواق المالية في الفترة الحالية، والسبب وراء تسارع ارتفاع أسعار الذهب العالمي، خاصة مع تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين المرشحين، وبالتالي لن تكون النتيجة محسومة لصالح أح المرشحين حتى نهاية المعركة الانتخابية.

تشير بعض التوقعات حالياً أن أياً كان الفائز في هذه الانتخابات فستكون النتيجة لصالح الذهب، وذلك لأن كلا المرشحين الرئاسيين يقترح سياسات تضخمية، والتي ستكون داعمة للغاية للذهب.

من جهة أخرى نجد أن الأوضاع في الشرق الأوسط مستمرة في الاشتعال بدون وجود خطط واضحة للتهدئة حتى الآن، وهو العامل الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مكاسبه معظم فترات هذا العام.

وعند النظر على السياسة النقدية الأمريكية فنجدها أصبحت تدعم التيسير النقدية وخفض أسعار الفائدة بشكل واضح، وذلك بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.

بالإضافة إلى هذا استمرت البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة والاستمرار في سياسة التيسير النقدية، وهي البيئة المناسبة لارتفاع أسعار الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذهب لا يقدم عائد لممتلكيه.