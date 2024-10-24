شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته تنظم ندوة عن سلامة العمليات والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سياسة وز ارة البترول والثروة المعدنية، والتي تتضمن الحفاظ علي الأرواح والأصول والبيئة ضد مخاطر الحوادث الجسيمة المصاحبة لصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، وفي إطار حرص الوزارة على تطبيق منظومة سلامة العمليات بالشركات التابعة لها، قامت الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته إحدى شركات قطاع البترول باستضافة ندوة عن سلامة العمليات بحضور ممثلي شركة BakerRisk المتخصصة في الدراسات والاستشارات الخاصة بمجال سلامة العمليات وعرض ال Safety Case الخاص بالشركة .



أقيمت الندوة بدعم الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية والكيميائي جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وبحضور الدكتور أشرف رمضان مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لحماية البيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية والكيميائي محمد مصطفي مدير عام الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والكيميائي الحسيني سيد بيومي خبير مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وممثلين إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في شركات القطاع.

وأكد الكيميائي هشام رياض رئيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، اهتمام إيثيدكو بدعم وتطبيق منظومة السلامة وسلامة العمليات للحفاظ علي الأرواح والممتلكات في المقام الأول بالإضافة إلى خلق بيئة عمل امنة والتي تعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز دور السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات كركن اصيل فى استراتيجية قطاع البترول ولما تمثله من ركن أساسي في كافة عناصر منظومة العمل والإنتاج.

كما نقل رياض رسالة شكر للعاملين بالشركة من الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة بمناسبة تنفيذ ملف حالة السلامة (Safety Case) .

وقام ممثلي شركة BakerRisk بتقديم عرض تقديمي عن خدمات الشركة والاستشارات الفنية الخاصة بسلامة العمليات وشهد العرض تفاعلًا ملحوظًا بين الحضور، حيث تم فتح باب الاسئلة لتحقيق الاستفادة القصوى من الندوة حيث قامت إيثيدكو بتقديم ملخص عن ملف حالة السلامة (Safety Case) واستعرض الكيميائي هاني توفيق مدير عام السلامة بالشركة نجاح الشركة في تنفيذ مستهدفاتها بالتوافق مع جميع الإجراءات الصادرة عن وزارة البترول لسلامة العمليات وبالأخص الأدلة القياسية منها (Standards) وهي تطبيق نظام سلامة العمليات وتفعيل منظومة إدارة المخاطر وتنفيذ دراسة ال Safety Case والتي تم تنفيذها من خلال شركة TÜV Rheinland وارسالها للشركة القابضة للبتروكيماويات في أغسطس 2024، كما أستعرض مخرجات الدراسة وأهم التحديات والدروس المستفادة من التجربة بغرض تعميم الاستفادة ونقل المعرفة.



