شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سرج رئيسا للمجلس التصديرى للجلود لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية عن فوز المهندس محمود سرج بمنصب رئيس المجلس، في دورته الجديدة ولمدة 3 سنوات عقب فوزه بالمنصب بالتزكية خلال انتخابات هيئة المكتب.

وفاز كلا من أحمد الجباس بمنصب وكيل أول المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، وباسم لطفي بمنصب وكيل ثان المجلس، و نادر فؤاد الكبير بمنصب أمين الصندوق.

واجتمعت اللجنة المشكلة للأشراف على انتخابات هيئة مكتب المجالس التصديرية المكونة من، حسام كرم – مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية – وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، وحيد منصورباحث قانونى اول بالإدارة العامة للمجالس التصديرية – وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية.

وذلك لإجراء انتخابات لاختيار رئيساً ووكيلين وامين الصندوق للمجلس وذلك نفاذا ً لما تضمنته احكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية والمتضمنة ان يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب ينتخبها المجلس في اول دور انعقاد له.

يشار إلي أن إجمالى صادرات المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية من الجلود المدبوغة ومستلزمات الإنتاج قد إرتفع من ما قيمته 51 مليون دولار خلال عام 2020 إلى حوالى 114 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة تتخطى 120%.



وبلغت نسبة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية من إجمالى صادرات القطاع قد إرتفعت من 6.4% خلال عام 2020 إلى 47% خلال عام 2023 وهو ما يبرهن عن نجاح المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية بدورته السابقة فى النهوض بصادرات قطاع الصناعات الجلدية.



