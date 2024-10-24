شكرا لقرائتكم خبر عن خالدة للبترول تشارك بـ9 أوراق بحثية في الاستكشاف والعمليات خلال MOC2024 والان مع تفاصيل الخبر

شاركت شركة خالدة للبترول إحدى شركات قطاع البترول بقيادة المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس الشركة والمدير التنفيذي في فاعليات مؤتمر البحر الأبيض المتوسط MOC2024 بالإسكندرية بتقديم ومناقشة تسع أوراق بحثية من إدارتي الاستكشاف والعمليات بالجلسات الفنية للمؤتمر مسلطين الضوء على العديد من الموضوعات الهامة مما يعكس الخبرة التي تتمتع بها خالدة وكوادرها واهتمام ودعم إدارة الشركة بالبحث العلمي وتبادل الخبرات.

شارك المهندس محمد صبحي الشرقاوي مدير عام مساعد بإدارة الاستكشاف والتطوير في اليوم الأول بمناقشة ورقة بحثية بعنوان "الكشف عن رمال خزان الحقب القديمة العميق باستخدام السمات السيزمية لتحديد بصمة توزيعها على البيانات السيزمية عريضة النطاق الجديدة، دراسة حالة من حقل غاز آي أو، حوض شوشان، شمال الصحراء الغربية، مصر". وشارك المهندس يسري أحمد عبد الحميد – مدير عام مساعد بإدارة الاستكشاف والتطوير بمناقشة ورقة بحثية بعنوان "قوة البيانات السيزمية في تتبع الدولوميت بخزان العلمين، حقل خبري، حوض شوشان، شمال الصحراء الغربية، مصر". كما شارك في فعاليات اليوم الأول المهندس أحمد أيمن الحديدي - رئيس قسم بإدارة العمليات بمناقشة ورقة بحثية بعنوان "التعلم الآلي في صناعة البترول - عمليات تنظيف البئر بعد التحفيز الهيدروليكي بمساعدة التعلم الآلي للتنبؤ بالضغط عند قاع البئر".

وفي إطار فعاليات اليوم الثاني شارك المهندس سعيد عبد المنعم في رئاسة اللجنة المختصة بمناقشة الأوراق البحثية في اليوم الثاني للمؤتمر.

وناقش المهندس أبو طالب عبد العظيم- مدير إدارة بإدارة الاستكشاف ورقته البحثية بعنوان “المشكلة والحل لترسيب الاسفلتين في الزيت الخفيف دراسة تطبيقية في الصحراء الغربية " مصر. كما شارك المهندس أحمد حسنى دهمان - مدير إدارة بإدارة الاستكشاف بورقته البحثية عن "تقييم إمكانية تخزين ثاني أكسيد الكربون واستخدامه كمحفز ثانوي لتعزيز إنتاج الزيت الخام في حقل شرق البحرية، الصحراء الغربية " مصر. وناقشت المهندسة علا عدلى فكرى محمد - مدير إدارة بإدارة الاستكشاف ورقة بحثية بعنوان "تنمية الخزانات الرملية المتواجدة بعصر Cretaceous فى حقول Menes -nu باستخدام تجميع مختلف من البيانات الجيولوجية". أما المهندس شريف إبراهيم عبد الفتاح - مدير إدارة بإدارة الاستكشاف فناقش "خطة تطوير واسعة النطاق لحقل متعدد الطبقات باستخدام النمذجة العججية والتحليلية أدت إلى زيادة كبيرة في الإنتاج ومعامل الاسترداد في صحراء مصر الغربية" .



وفي اليوم الثالث وبحضور المهندس سعيد عبد المنعم ناقش المهندس أحمد أيمن الحديدي - رئيس قسم بإدارة العمليات ورقته البحثية الثانية بعنوان " "التنبؤ المتقدم لبداية إنتاج الرمال باستخدام تقنيات تحليل البيانات والتعلم الآلي - رؤى من اًبار الغاز في البحر الأدرياتيكى". وشارك أيضاً المهندس محمد فتحى عبد الرحمن - مدير إدارة بإدارة الاستكشاف من خلال مناقشة ورقته البحثية بعنوان " تحسين حقن المياه لخزان الكربونات الطبيعية المكسورة - تكوين النموذج الوصفي لتحقيق الإدارة الأمثل للخزان - حقل خبرى العميق". واختتمت الجلسات بالورقة البحثية الأخيرة المقدمة من المهندسة إيمان أحمد محمد أنور - مدير إدارة بإدارة الاستكشاف حيث ناقشت "تقييم الجدوى الفنية لمشروع حقن المياه فى خزان الحجر الرملى -دراسة حالة في الصحراء الغربية – مصر".



