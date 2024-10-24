شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شركة مصرية تشارك بمعرض eurasia في تركيا لتنمية صادرات الطباعة والتغليف والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات معرض eurasia packaging في تركيا بمشاركة 18 شركة مصرية متخصصة في قطاعات التعبئة والتغليف والطباعة، حيث ينظم المشاركة في هذا المعرض المجلس التصديري للطباعة والتغليف بالتعاون مع إكسبو كونسالتنت العالمية في إطار خطة زيادة صادرات القطاع وفتح الأسواق والتعرف على الإمكانيات بالأسواق العالمية.

وعلى هامش المعرض أعلنت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف ، إطلاق بعثة تجارية مصرية ضمن القطاع لمعرفة ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة والتغليف في العالم، وكذلك عقد شراكات استراتيجية وتجارية مع نظيرتها من الدول المشاركة بمعرض eurasia والذي يعد الأهم في تركيا.

وكشف سارة إبراهيم أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، ارتفعت إلي مستويات 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

وذكر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة، كما ارتفعت صادرات القطاع إلى أمريكا بنسبة 261 % لتسجل 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار.

وشددت سارة إبراهيم علي التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المصرية من أجل تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات وتنفيذ استراتيجية 2030.

وأوضحت أن صادرات القطاع إلي دول جامعة الدول العربية سجلت نمو بنسبة 4% لتسجل 309.4 مليون دولار في الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 321.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023.