شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإعمار مصر للتنمية، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 30402 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 37759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13348 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 7843 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11041 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3190 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستو 8033 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 25 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.455 مليون وثيقة بدلا من 3.43 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 178.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 379.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 150 ألف سهم، 26 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة المنصورة للدواجن عدد 100 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 39.7 ألف سهم، 200 سهم، 1989 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 207.8 ألف سهم، 35 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 2 سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، واشترت الثانية 80 ألف سهم، واشترت الثالثة 100 ألف سهم، واشترت الرابعة مليون سهم.

أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عدد 25.97 ألف سهم بسعر 2.20 جنيه بقيمة إجمالية 57.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 14.296% إلى 14.348%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المرخص به من 1500 مليون جنيه إلى 6000 مليون جنيه، والموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه، وبنسبة 13.44% من رأس المال الحالي موزعة على عدد 20 مليون سهم على أساس القيمة العادلة والتي لا تتعدى القيمة الواردة بدراسة المستشار المالي المستقل "شركة إيجل للاستشارات المالية"، وبدون مصاريف إصدار عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

في سياق منفصل قالت شركة حديد عز، إنه تم توقيع اتفاق نوايا إطاري للتشاور والتعاون بين الدولة وعدد من المجموعات الصناعية المصرية منها مجموعة حديد عز، وينبع من رغبة الدولة في إشراك أهم شركات القطاع الخاص المصري في كافة القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يبدأ بالتنسيق بشأن هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة.

فيما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن توقيع عقد تطوير قطعة أرض مساحتها 41.9 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين المساحات السكنية والتجارية، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ حوالي 6 سنوات، ومن المتوقع تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ 11.4 مليار جنيه، على أن يتم تقسيم الإيرادات بين حصة لشركة مدينة مصر بنسبة 64%، وحصة لشركة زهراء المعادي بنسبة 36%، وذلك من عوائد ومتحصلات إيرادات المشروع.