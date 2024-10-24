شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدينتى حدائق أكتوبر وبدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح 35 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (15م٢ : 101 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأربعاء الموافق 27/11/2024.



كما أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (18م٢ : 37 م٢) بالسوق التجارية بكل من منطقتي الإسكان الاجتماعى 104 و 155 عمارات بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024.

جدير بالذكر أنه على من يرغب في دخول المزادين الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهازي مدينتي حدائق أكتوبر وبدر، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.