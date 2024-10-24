شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 75.91 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا معوضة خسائر الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف بشأن زيادة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتًا ما يعادل 1.27% لتصل إلى 75.91 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.77 دولار للبرميل أي 1.41% وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وزادت أسعار الخام حوالي 4 % هذا الأسبوع مما يسهم في تعويض الخسائر التي سجلتها الأسبوع الماضي والتي بلغت أكثر من 7 %نتيجة المخاوف بشأن الطلب في الصين وتراجع احتمالات تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، متجاوزة توقعات المحللين بزيادة قدرها 270 ألف برميل.



