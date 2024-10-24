شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمواقع المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين" والخدمات بعدة مناطق، ومنها الحي الـ 13 الذي يتضمن مشروع عمارات الإسكان الأخضر بعدد 1820 عمارة بها 3924 وحدة سكنية.

وتأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وشملت الجولة عقد لقاء مع ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات، حيث ناقش معهم البرامج الزمنية المحددة مع الالتزام بالمعايير القياسية لجودة الأعمال.

وتجول رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، في المواقع المختلفة للمشروع حيث تفقد الوحدات السكنية والبنية التحتية، وأكد أهمية توفير بيئة سكنية مستدامة تتميز بالاعتماد على الطاقة المتجددة، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة بالعمارات.

وشدد رئيس جهاز العبور الجديدة على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتلبية احتياجات المواطنين وضمان تحقيق الرؤية التنموية للمدينة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروعات الخدمات المختلفة بالحي 13، حيث تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والتركيز على جودة تنفيذ الأعمال وذلك بالالتزام بالمواصفات الفنية للأعمال.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، مشروعات الإسكان الاجتماعي بالحي الـ 15 والذي يضم 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة، والحي الـ 16، والذي يضم 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.

وأكد رئيس جهاز العبور الجديدة، ضرورة تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات مع الالتزام بالمعايير والموصفات الفنية للأعمال.

كما تابع "إسماعيل" موقف تنفيذ الخدمات المقامة بتلك الأحياء والأعمال الخاصة بالطرق والمرافق، ومنها ما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والطرق الفاصلة بين الأحياء، والطرق المحيطة بالعمارات، وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات والجزر والأرصفة والمشَّايات بين العمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة.

كما ناقش رئيس جهاز العبور الجديدة، مع الإدارات المختصة والشركات المنفذة التحديات التي تواجه المشروع وسبل تجاوزها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية للتنفيذ.