شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «مناولة» على أساس سعر 74.60 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المناولة للشحن، أمس، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
وقالت تداول السعودية: إن نسبة التذبذب لسهم الشركة احتسبت على أساس سعر 74.60 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/04/21هـ الموافق 2024/10/24م، و إلغاء الأوامر القائمة.
ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/04/25هـ الموافق 2024/10/28م.
وقالت تداول السعودية: إن نسبة التذبذب لسهم الشركة احتسبت على أساس سعر 74.60 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/04/21هـ الموافق 2024/10/24م، و إلغاء الأوامر القائمة.
ونوهت بأن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) ستضيف أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/04/25هـ الموافق 2024/10/28م.