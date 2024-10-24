شكرا لقرائتكم خبر عن «ميفك ريت» يوقع اتفاقية تبادلية لعقار في مدينة دبي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) عن تطور جوهري على صندوق (ميفك ريت).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصندوق وقع اتفاقية تبادلية فيما يخص عقار ذا باد الواقع في مدينة دبي، بتاريخ 20/04/1446هـ الموافق 23/10/2024م، بقيمة 62,600,000 درهم إماراتي وإعادة الإستثمار في ملكية شركة Downtown Bay Developments Limited.
وبحسب الشركة يتملك الصندوق أسهم ممتازة في الشركة المذكورة في مجال التطوير العقاري والبدء بإجراءات إتمام الإتفاقية المشار إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية لعقار ذا باد هي 58,440,661 ريال كما في 30-06-2024م.
ونوه مدير الصندوق بنشر كامل التفاصيل عند الإنتهاء من إتمام الإتفاقية، متوقعا أن يكون الأثر إيجابي على أداء الصندوق والقوائم المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الصندوق وقع اتفاقية تبادلية فيما يخص عقار ذا باد الواقع في مدينة دبي، بتاريخ 20/04/1446هـ الموافق 23/10/2024م، بقيمة 62,600,000 درهم إماراتي وإعادة الإستثمار في ملكية شركة Downtown Bay Developments Limited.
وبحسب الشركة يتملك الصندوق أسهم ممتازة في الشركة المذكورة في مجال التطوير العقاري والبدء بإجراءات إتمام الإتفاقية المشار إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية لعقار ذا باد هي 58,440,661 ريال كما في 30-06-2024م.
ونوه مدير الصندوق بنشر كامل التفاصيل عند الإنتهاء من إتمام الإتفاقية، متوقعا أن يكون الأثر إيجابي على أداء الصندوق والقوائم المالية.