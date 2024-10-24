شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التطويرية الغذائية» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/10/2024م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 29/10/2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: فيصل العبدالكريم، سعود العبدالكريم، ثنيان الثنيان، سليمان الغميز، عبدالمجيد المسفر، محمد العيد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/10/2024م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 29/10/2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: فيصل العبدالكريم، سعود العبدالكريم، ثنيان الثنيان، سليمان الغميز، عبدالمجيد المسفر، محمد العيد.