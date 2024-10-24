الاقتصاد

عمومية «التطويرية الغذائية» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التطويرية الغذائية» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/10/2024م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 29/10/2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: فيصل العبدالكريم، سعود العبدالكريم، ثنيان الثنيان، سليمان الغميز، عبدالمجيد المسفر، محمد العيد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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