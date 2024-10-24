شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بترو رابغ» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 03 نوفمبر 2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 02 نوفمبر 2027م،.
والأعضاء المنتخبون هم: م. إبراهيم البوعينين، وم. حسن القحطاني، وم. عثمان الغامدي، وتيتسو تاكاهاشي، ونورياكي تاكيشيتا، وم. سيجي تاكيوتشي، ود. خالد السلطان، ومعتصم المعشوق، وم. محمد العمير.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 03 نوفمبر 2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 02 نوفمبر 2027م،.
والأعضاء المنتخبون هم: م. إبراهيم البوعينين، وم. حسن القحطاني، وم. عثمان الغامدي، وتيتسو تاكاهاشي، ونورياكي تاكيشيتا، وم. سيجي تاكيوتشي، ود. خالد السلطان، ومعتصم المعشوق، وم. محمد العمير.