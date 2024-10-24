الاقتصاد

عمومية «بترو رابغ» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 03 نوفمبر 2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 02 نوفمبر 2027م،.
والأعضاء المنتخبون هم: م. إبراهيم البوعينين، وم. حسن القحطاني، وم. عثمان الغامدي، وتيتسو تاكاهاشي، ونورياكي تاكيشيتا، وم. سيجي تاكيوتشي، ود. خالد السلطان، ومعتصم المعشوق، وم. محمد العمير.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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