الاقتصاد

عمومية «نولجنت» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت)، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 أكتوبر 2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 25 اكتوبر2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد المنصور، وخالد الموسى، ومحمد عطية، ورعد العبدالقادر، وعبدالرحمن اليحياء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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