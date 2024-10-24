شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نولجنت» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت)، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عقد بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 أكتوبر 2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 25 اكتوبر2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد المنصور، وخالد الموسى، ومحمد عطية، ورعد العبدالقادر، وعبدالرحمن اليحياء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 أكتوبر 2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 25 اكتوبر2027م.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد المنصور، وخالد الموسى، ومحمد عطية، ورعد العبدالقادر، وعبدالرحمن اليحياء.