شكرا لقرائتكم خبر عن 26 نوفمبر.. عمومية «ثروة» تناقش تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024م, وتحديد أتعابه.

2. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (150.000) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (16.553.656) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في (30/06/2024م).

3. التصويت على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.

4. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ(بتحويل الأسهم).

5. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.

6. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

7. التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير. الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الثروة البشرية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 24/05/1446هـ الموافق 26/11/2024م.1. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024م, وتحديد أتعابه.2. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (150.000) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (16.553.656) ريال كما في القوائم المالية نصف السنوية المنتهية في (30/06/2024م).3. التصويت على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين.4. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ(بتحويل الأسهم).5. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم.6. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.7. التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير.