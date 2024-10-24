شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مناولة» توافق على زيادة رأس المال إلى 20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكان رأس المال قبل الزيادة مبلغ 10 ملايين ريال، وبعد الزيادة 20 مليون ريال، فيما تبلغ نسبة الزيادة في رأس المال: 100%.

وبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة مليون سهم، وبعد الزيادة 2 مليون سهم، فيما ستكون طريقة تغطية الزيادة عن طريق رسملة مبلغ وقدره 10 ملايين ريال، من رصيد الأرباح المبقاة.

وبلغ معدل الزيادة لكل سهم، عبر منح سهم مجاني لكل مساهم يتملك سهم.

وترجع أسباب الزيادة لتعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وشملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المناولة للشحن لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.وكان رأس المال قبل الزيادة مبلغ 10 ملايين ريال، وبعد الزيادة 20 مليون ريال، فيما تبلغ نسبة الزيادة في رأس المال: 100%.وبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة مليون سهم، وبعد الزيادة 2 مليون سهم، فيما ستكون طريقة تغطية الزيادة عن طريق رسملة مبلغ وقدره 10 ملايين ريال، من رصيد الأرباح المبقاة.وبلغ معدل الزيادة لكل سهم، عبر منح سهم مجاني لكل مساهم يتملك سهم.وترجع أسباب الزيادة لتعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.وشملت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.